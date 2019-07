Felipe Gimenez in azione alla Darsena

LUGANO - Appuntamento con l'arte oggi e domani alla Darsena del Parco Ciani: LongLake Urban Art Experience porta in città Felipe Gimenez.

L’artista argentino propone l’uso dell’arte come mezzo per esprime idee, sentimenti e modi di vita. Artista plastico e psicologo, Gimenez è definito un paesaggista delle relazioni umane. Nella sua pittura si trova un linguaggio sintetico e di rara poesia, in modo alternativo composto da piccoli personaggi innocui, da sentimenti autentici, da un segno che ripercorrendo le tracce infantili porta sulla tela figurazioni lontane dalla scritta adulta.

Nella cornice del parco cittadino Felipe Gimenez si esibirà in una performance personale davanti ai passanti, realizzando alcune opere pittoriche. Un’occasione imperdibile per vedere un’artista di fama internazionale dipingere dal vero e vederlo all’opera mentre crea i suoi capolavori. Un’esperienza da condividere anche con i più piccoli che sono invitati ad accompagnare con la loro creatività e fantasia l’artista per far nascere un’opera unica.

Promosso da Arte Urbana Lugano in collaborazione con Galleria Doppia V nell'ambito di Lugano Creativa.