Le ragazze al limite di “La Mif” ritornano in sala

MASSAGNO - Una prima alla Lux Art House di Massagno (giovedì 24 marzo) e poi un'uscita in tutte le sale ticinesi per il pluripremiato film di Fred Bailiff “La Mif”.

Attualmente nominato in 5 categorie ai Premi svizzeri del Cinema, la pellicola racconta le vicissitudini all'interno di una casa d'accoglienza per ragazzi in difficoltà. Ne avevamo parlato in maniera estesa anche qui su tio.ch, quando - lo scorso ottobre - era stato presentato a Castellinaria e aveva fatto un breve tour delle sale cantonali.

Di “La Mif” avevamo detto «si tratta di un film che ha avuto una lavorazione complessa se non travagliata: girato quasi interamente con attori non professionisti – in questo caso le ragazze e il personale di una reale casa d'accoglienza di Ginevra – e fortemente basato sull'improvvisazione e sul momento. Dentro ai personaggi, le esperienze personali e condivise di chi quella vita precaria e conflittuale la fa ogni giorno».

All'anteprima di giovedì saranno presenti il regista e l'attrice Isabel De Abreu Cannavo, modera la presentazione Erik Bernasconi.