Sindacato, tra chi rinuncia e chi va al ballottaggio

LUGANO - La Sezione PLR di Airolo ha deciso di proporre alla popolazione una candidatura per l’elezione del sindaco che si terrà il prossimo 16 maggio. Mentre Alessandro Beffa deve rinunciare per motivi professionali, Luca Ceresetti conferma la sua disponibilità, peraltro già annunciata durante la campagna elettorale.

In quel di Maggia, invece, sempre per il PLR Danilo Tormen, orgoglioso dell’inaspettato primato elettorale, ha deciso di non rivendicare la poltrona di sindaco. Preferendo mettere a disposizione le sue competenze tecniche di ingegnere civile ai progetti comunali, opta quindi per il ruolo di Municipale dedicato appieno a dicasteri “tecnici” a cui portare le sue competenze ed esperienze. Sulle liste per il Sindacato vi sarà quindi il nome di Andrea Sartori, secondo più votato al Municipio di Maggia.

La Sezione PPD di Gordola, congratulandosi con i suoi due rappresentanti uscenti rieletti in seno all’esecutivo, Giorgio Carrara e René Grossi, comunica di appoggiare la scelta del Municipale Grossi di scendere in campo per il ballottaggio alla riconquista del sindacato.

Una sfida per il sindacato avrà quindi luogo nei seguenti comuni: Bellinzona, Capriasca, Lumino, Riviera, Losone, Gordola, Airolo, Vezia, Cadempino.