Ballottaggio anche a Lumino

LUMINO - Non solo Bellinzona e Riviera. Anche a Lumino - il prossimo 16 maggio - si terrà infatti un ballottaggio per assegnare la poltrona di Sindaco del Comune.

La conferma social di Parente - Il guanto di sfida nei confronti del Sindaco di quindicina, e new entry nella politica luminese, Alessandro Spano (PLR) è stato lanciato da Nicolò Parente. «Sono a disposizione vostra e di Lumino e lo faccio con il cuore, assicurando di dare il meglio di me stesso», scrive sul proprio profilo Facebook il confermato Municipale del PPD. «Lo faccio - continua -soprattutto per il Comune che mi ha fatto nascere, crescere e diventare adulto. Queste sono "solo" parole scritte. Dietro tutto ciò c’è emozione, gratitudine e riconoscenza per la fiducia e le opportunità ricevute».

Differenza minima - Il ballottaggio nel Comune del Bellinzonese non è di certo una sorpresa. L'esito delle urne, con un distacco minimo di soli 26 voti tra i due candidati, lasciava infatti presagire questa possibilità. Ora toccherà alla popolazione decidere se confermare il sindaco di quindicina Alessandro Spano (627 preferenze) oppure virare sul rappresentante del PPD Nicolò Parente (601).