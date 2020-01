Fausto Medici sarà della partita: «Un atto di responsabilità»

RIVA SAN VITALE - La sezione del Partito Popolare Democratico di Riva San Vitale riunita in assemblea ieri sera ha approvato le liste dei candidati in lizza per la legislatura 2020-2024.

Sulla lista per il Municipio, quale capofila figura il sindaco uscente Fausto Medici, il quale ha sciolto le riserve motivando la sua scelta di ripresentarsi quale «atto di responsabilità verso la comunità», in quanto «a fronte del momento particolare che sta attraversando l’amministrazione, del potenziale importante rinnovo dell’Esecutivo e dei molti progetti strategici avviati, serve, più che mai, la sua lunga esperienza a sostegno della continuità operativa e della progettualità, per il bene di tutta la comunità».

Medici sarà accompagnato da due donne - Francesca Bentoglio Vassalli e Elisabetta Salvatori - e da tre uomini: Noris Guarisco (consigliere comunale uscente), Antonio Guidali e Marco Vassalli (consigliere comunale uscente). Ci sarà pure un esponente di Generazione Giovani nella persona di Damiano Pasquali, già in lista per il Nazionale e il Gran Consiglio.

I presenti all'assemblea hanno inoltre ringraziato i municipali uscenti Luisa Vassalli-Zorzi (vice-sindaco) e Spartaco Vassalli per il prezioso lavoro svolto.

La lista dei candidati al Consiglio comunale presenta invece 25 nomi.