Aria di regime per Regazzi ricoverato con la diverticolite

LOCARNO - La congiunzione con il Plr non è contemplata tra le cause del malanno. Di sicuro, perché è lui stesso a renderlo pubblico attraverso un selfie con post su Facebook, c’è solo che ieri sera il consigliere nazionale Fabio Regazzi è stato ricoverato d’urgenza alla Clinica Santa Chiara di Locarno. La diagnosi: diverticolite acuta. Ossia una fastidiosa infiammazione dell’apparato digerente, per lo più del tratto intestinale.

Il malessere, come spiega lo stesso politico del Ppd, è stato superato nel giro di poche ore: «Oggi va decisamente meglio e domani dovrei essere dimesso dopo di che mi aspetta un periodo di regime alimentare molto rigido (poco male visto che avevo messo su qualche chilo di troppo)». Seguono i ringraziamenti di rito (sarà questa la ragione del post?) al personale medico e la promessa di essere in pochi giorni in forma per la campagna elettorale. E per la caccia alta a settembre, visto che Regazzi è presidente della Federazione dei cacciatori. Ma anche lì, occhio al salmì.