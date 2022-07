Quinto, tamponamento sulla A2: una persona ferita gravemente

Stando a quanto riferisce la Polizia Cantonale, un 36enne olandese alla guida del suo veicolo ha finito per tamponare un camion con targhe polacche, che in quel momento stava viaggiando a velocità ridotta per via del traffico congestionato. L'uomo, riportano le autorità, è rimasto ferito gravemente in seguito all'impatto.