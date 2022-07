Scagionato il poliziotto che sparò al fuggitivo

Come in un film - La sequenza di eventi andati in scena quella notte di quasi due anni fa pare uscire da un copione hollywoodiano. Il 55enne, assieme a un altro rifugiato, aveva infatti rubato un'automobile in Via Rusca. Alla guida del veicolo aveva poi forzato due posti di blocco, rovinando due automobili della polizia e mettendo in pericolo la vita degli agenti, per poi essere intercettato in Via Balestra. Ma anche qui il fuggitivo non si è dato per vinto e per indurlo ad arrendersi il poliziotto della cantonale assolto si è visto costretto a esplodere un colpo di pistola verso la macchina.