Delitto di Ponte Capriasca, scarcerato il killer

PONTE CAPRIASCA - Non è più in carcere, Alexander Bakaev. L'esecutore del delitto di Ponte Capriasca è infatti uscito in libertà condizionale dopo l'ok delle autorità giudiziarie russe. Lo riferisce la Rsi. I familiari della vittima, Flavia Bertozzi, sono stati interpellati e non si erano opposti alla richiesta di scarcerazione. L'uomo avrebbe dovuto scontare 19 anni di carcere e uscire il 3 agosto 2024.

Poche settimane fa si era invece appreso che il mandante del crudele assassinio, Klaus Ingo Opris, è deceduto oltre nove anni fa in un carcere rumeno.

Flavia Bertozzi morì pugnalata per vendetta il 3 dicembre 2002. Opris ordinò la sua morte dopo aver avuto una lite con suo marito, il doganiere Andrea Bertozzi, al valico di Chiasso-Brogeda la sera del 31 marzo 2002. All'epoca dei fatti la vittima aveva 31 anni ed era incinta di due gemelli.