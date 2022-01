Frontalieri con il reddito di cittadinanza

VARESE - Furbi, ma non troppo. Avevano infatti chiesto il reddito di cittadinanza omettendo un particolare non proprio irrilevante: i loro redditi in Italia erano sì tali da farli rientrare nella misura di sostegno prevista per chi è in difficoltà, peccato che vi fossero entrate non dichiarate e percepite in Svizzera.

A scovarli è stata la guardia di finanza luinese. Al momento sono quattro i cittadini (tre donne e un uomo) scoperti a percepire indebitamente l’aiuto statale. In due casi, avevano richiesto la misura di sostegno nascondendo i redditi percepiti dal marito o dal figlio.

Le cifre contestate - riporta il portale VareseNews - vanno da 1200 a 27mila euro. Tutti sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato.