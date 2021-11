Ben 55'000 euro nascosti nel cofano

VERBANIA - La Guardia di finanza del Comando Provinciale di Verbania, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante un controllo al confine di stato di Piaggio Valmara hanno trovato un uomo - residente a Stresa - in possesso di poco più di 55'000 euro non dichiarati.

Alla consueta domanda di valuta e merci da dichiarare, l'uomo ha risposto negativamente, affermando di avere con sé 300 euro e di recarsi in Svizzera per trovare degli amici, senza specificare altro. Il comportamento dell'uomo, che appariva nervoso, ha insospettito i finanzieri che hanno quindi proceduto a un controllo della Mercedes su cui viaggiava: nel cofano dell'auto sono stati rinvenuti in due buste di plastica trasparente separate, 55'000 euro in banconote da 20, 50 e 100 euro.