L'auto svolta e si scontra con una moto

LODRINO - Un incidente della circolazione, in cui sono rimaste coinvolte un'automobile e una moto, si è verificato attorno alle 13.30 di questo pomeriggio a Lodrino sulla strada Cantonale.

Il conducente della vettura, che circolava in direzione di Bellinzona, ha svoltato per imboccare una strada laterale ed è entrato in collisione con il centauro che circolava in senso opposto in sella alla sua due ruote. Quest'ultimo, caduto a terra, ha ricevuto le prime cure sul posto ed è stato in seguito trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Stando a quanto riportato da Rescue Media, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul posto sono intervenute la Polizia cantonale, per svolgere gli accertamenti del caso, e la carrozzeria di servizio.

FVR / M. Franjo