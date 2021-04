«Quel giovane "pericoloso" ha rapito il mio cane»

BELLINZONA - Su un rudimentale volantino che circola sul web viene definito "un pericolo pubblico", conosciuto dalle autorità. Nelle prime ore di sabato un giovane, accompagnato da una ragazza, avrebbe "rapito" un cane presso un'abitazione di Monte Carasso.

A lanciare l'allarme, con tanto di segnalazione alla polizia, è la proprietaria: «Quell'uomo è violento – dice –. È il mio ex compagno. In passato l'ho già denunciato per avermi messo le mani addosso. Ecco perché sostengo sia pericoloso».

La foto del cane Sisma, un simpatico incrocio dal pelo nero, di 4 anni, sta facendo il giro della Svizzera italiana. Così come quella della coppia "ricercata", che viaggia a bordo di una Mercedes grigia.

«Questa mattina alle 7.30 - fa notare la proprietaria del cane - lui ha violato il mio domicilio portandosi via l'animale che, lo ribadisco, è registrato a nome mio. Ci aveva già provato qualche mese fa, minacciando me, mia madre e un amico. A un certo punto aveva estratto anche un manganello, puntandolo contro il mio amico».

La scena del sequestro del cane è stata immortalata da un vicino di casa della proprietaria tramite alcune foto scattate con lo smartphone. La giovane si sfoga: «Le autorità sono a conoscenza del comportamento di questa persona. Di tutto quanto. In questo tempo non è mai stato fermato. Ora lui ha rifatto quanto già aveva in testa di fare mesi fa. Non so quali siano le sue intenzioni. Chiedo a tutti coloro che dovessero vederlo di aiutarmi per favore. Sono disperata».