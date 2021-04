78 nuovi casi di Coronavirus in Ticino, nessun decesso

BELLINZONA - Sono 78 i test PCR risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore (ieri erano 49). Lo riporta l'Ufficio del medico cantonale nel bollettino odierno. Non si riportano fortunatamente nuovi decessi.

7 le nuove ammissioni di pazienti Covid negli ospedali ticinesi (ieri se ne contavano 6), mentre le dimissioni sono ugualmente 7.

In Ticino i pazienti ricoverati per aver contratto il virus restano 86. 17 si trovano in terapia intensiva (più due da ieri). Una settimana fa gli ospedalizzati erano 100 esatti.

Dal 25 febbraio 2020, giorno in cui si è registrato il primo caso a livello cantonale e federale, sono 31'115 i ticinesi risultati positivi al Covid-19. 979 i decessi totali.

Secondo l'ultimo aggiornamento, risalente a venerdì scorso, le persone in isolamento sono 534, 919 i ticinesi che si trovano invece in regime di quarantena per essere stati a contatto con dei positivi o essere rientrati da destinazioni considerate a rischio dall'Ufficio federale della sanità pubblica.



Tio/20minuti

Tra ieri e oggi il Decs non ha imposto nessuna nuova quarantena di classe. Attualmente nessuna classe si trova in regime di confinamento.

Continua l'ottimo trend nelle case di riposo ticinesi. L'ADiCASI (Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana) conferma che non si registra nessuna nuova positività tra i residenti.

