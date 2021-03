Covid in Ticino: 90 nuovi casi e 1 decesso

BELLINZONA - In Ticino sono stati accertati altri 90 contagi in ventiquattro ore (ieri erano 71) lo riportano i dati emanati, come di consueto, dal Cantone. Il bollettino quotidiano conferma anche 1 nuovo decesso legato al coronavirus.

Si conferma in lieve crescita anche il numero di ricoveri: attualmente nelle strutture sanitarie sono 73 i letti occupati (ieri erano 72). Di questi pazienti, 5 si trovano in cure intense (lo stesso totale di ieri). Più in generale, in ventiquattro ore sono stati registrati 8 ricoveri e 6 dimissioni.



tio.ch

Nessuna nuova quarantena di classe - Nella giornata di oggi il DECS conferma con non vi sia nessuna nuova quarantena di classe nelle scuole ticinesi. Fa quindi ancora testo il totale riportato ieri, di 11 classe in confinamento a causa del virus.

tio.ch