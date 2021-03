La pandemia in Ticino: altri 71 casi ma nessun decesso

BELLINZONA - In Ticino sono stati accertati altri 71 contagi in ventiquattro ore (ieri erano 100). Lo si evince dall'odierno bollettino delle autorità sanitarie cantonali. Un bollettino che però pure oggi fortunatamente non segnala nessun decesso legato al Covid-19.

Sono inoltre in leggero aumento i pazienti ricoverati a causa del coronavirus. Attualmente nelle strutture sanitarie sono 72 i letti occupati (ieri erano 71). Di questi pazienti, 5 si trovano in cure intense (-1 rispetto a ieri). Più in generale, in ventiquattro ore sono stati registrati 4 ricoveri e 3 dimissioni.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, che risale ormai a oltre un anno fa, nel nostro cantone sono stati accertati complessivamente 29'122 contagi e 967 decessi.

Case per anziani: situazione sotto controllo - Nelle case per anziani ticinesi, dove è già stata completata la vaccinazione dei residenti e del personale sanitario, la situazione resta sotto controllo. Anche oggi non si segnalano nuovi contagi. E nessun residente è attualmente positivo al virus. Lo fa sapere l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI). Nelle strutture in questione l'ultimo contagio risale allo scorso 7 febbraio.