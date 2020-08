«Utilizzate il veicolo privato solo se strettamente necessario»

LUGANO - A seguito delle forti piogge diverse strade sono state chiuse, ciò che ha causato gravi disagi al traffico. I più importanti, elenca la polizia cantonale, sono stati riscontrati in via Vallemaggia e via Marcacci a Locarno, sulla strada cantonale tra Gudo e Cugnasco, in valle Malvaglia a partire da Madra, in Valle Verzasca a Vogorno, a Tenero all'altezza dei centri commerciali, sulla strada tra Melano e Caprino e tra Melano e Rovio, sulla strada cantonale a Preonzo, Gerra Gambarogno, a Brione sopra Minusio in via Val Resa e ad Arogno in via Pugerna. Alcune di queste strade sono ancora chiuse o aperte a senso alternato.

Pertanto la polizia rinnova i consigli già diffusi nella giornata di ieri.

A causa delle piogge intense previste in Vallemaggia, Bellinzonese, Valle di Blenio, Valle Leventina, Locarnese, Luganese, Mendrisiotto, Riviera, Valle Verzasca e Basso Moesano la Polizia Cantonale, su indicazione dei servizi del Dipartimento del territorio, invita la popolazione a: