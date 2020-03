Ecopunti zeppi. «Colpa del coronavirus»

LUGANO - Gli effetti collaterali della chiusura degli ecocentri di Lugano, voluta dal Municipio per far fronte all'emergenza coronavirus, iniziano a farsi vedere.

Abbastanza eloquenti, in questo senso, sono le foto inviateci da un lettore, che mostrano sacchi e cartoni sparsi un po' ovunque presso l'ecopunto di Barbengo (ma una situazione analoga è segnalata anche in altri paesi del Luganese). «Va bene che è in corso una pandemia - lamenta il lettore -, ma questi accumuli portano odori e non sono certo salubri... Tutta colpa del coronavirus».

D'altra parte qualche disagio era prevedibile. Ricordiamo che da due settimane, fino a nuovo avviso, tutti gli ecocentri della Città di Lugano sono stati chiusi per evitare rischi di trasmissione di contagio fra addetti e popolazione. Restano invece aperti e accessibili 24 ore su 24 gli ecopunti che raccolgono i principali materiali riciclabili.

A tal proposito, considerato che alcune economie domestiche si ritrovano a utilizzare più sacchi, con un incremento notevole di costi, negli scorsi giorni all'indirizzo del Municipio era stata inoltrata un'interrogazione per chiedere di valutare la reintroduzione temporanea del vecchio sacco nero.

lettore tio/20minuti