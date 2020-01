Supercar si schianta in curva

LUGANO - Una curva presa male, quindi lo schianto contro una ringhiera e l'intervento di Polizia e carro attrezzi di servizio per il recupero del veicolo, evidentemente non più in grado di procedere. Sembrerebbe la dinamica di uno dei più classici incidenti stradali. E così è in realtà. A distinguersi, in questo caso, è semmai l'auto coinvolta.

Dalle immagini scattate sul posto, oggi a Castagnola, si evince subito che trattasi di una supercar. Di quelle che non si vedono facilmente in circolazione. Tanto che si è fatto fatica a identificarne il modello.

Il tricolore sulla fiancata suggerisce che trattasi di un modello italiano. Da una prima ricerca sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) una Evantra, un lussuosissimo modello da oltre 600 cavalli prodotto in una manciata di esemplari (dal valore circa un milione di franchi). E a quanto pare abbastanza sicuro visto che il proprietario, fortunatamente, ne è uscito senza riportare un graffio.

Meno bene è andata alla super car che adesso avrà bisogno di una revisione accurata prima di poter rivedere l'asfalto.

Lettore tio/20minuti