La presunta rapina si rivela una messinscena

SAN VITTORE - I fatti dietro una presunta rapina, avvenuta nel febbraio 2019, sono finalmente stati chiariti dalla Polizia grigionese. Il denunciante, infatti, aveva rilasciato una versione non corrispondente alla realtà.

Per la precisione era stato riferito di una rapina avvenuta sull'autostrada A13, a San Vittore, della quale il denunciata affermava di essere stato vittima. Secondo il suo racconto, mentre stava percorrendo l'autostrada in direzione nord, era stato raggiunto da due veicoli che lo avevano costretto ad accostare su una piazzuola SOS. Un rapinatore mascherato avrebbe poi sottratto una valigetta 24 ore contenente un milione di franchi svizzeri dall'auto dell'uomo d'affari. Dopo essersi impossessato del contenuto avrebbe lanciato la valigetta al di fuori della recinzione autostradale. Infine i delinquenti si sarebbero dileguati.

L'indagine di polizia smentisce la rapina - Dopo la presunta rapina la parte lesa aveva cercato un posto di polizia e aveva raccontato la sua versione dei fatti. Le indagini messe in atto dalla Polizia cantonale hanno permesso di stabilire che gli eventi descritti non potevano corrispondere alla realtà. L'uomo d'affari, proveniente dal Canton Friborgo, ha infine confessato di essersi inventato tutto.

Milano, non San Vittore - Secondo le dichiarazioni dell'interessato però gli eventi descritti si sarebbero realmente verificati nei pressi dell'aeroporto Milano-Malpensa (I). Lo stesso aveva intenzione di consegnare una commissione di Euro 440'000.00 a un broker. Al posto del broker, però, sul luogo dell'incontro si erano presentati dei delinquenti mascherati che lo avevano rapinato. Durante il rientro in Svizzera si era deciso a denunciare la rapina subita. Nell'esporre i fatti aveva indicato luoghi e tempistiche fittizie, in modo da far credere che i fatti si fossero svolti a San Vittore. Il 47enne dovrà ora rispondere di sviamento della giustizia alla Procura pubblica dei Grigioni.