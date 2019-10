Rissa al Maghetti, c'è la sentenza

LUGANO - Hanno ricevuto pene che vanno dai 3 anni e sei mesi ai 6 anni e sei mesi di carcere i tre cittadini albanesi protagonisti della maxi rissa avvenuta nell'ottobre del 2017 al Quartiere Maghetti di Lugano.

Il terzetto - riferisce la Rsi - è infatti stato riconosciuto colpevole di rissa, aggressione, lesioni semplici e infrazione alla legge federale sugli stupefacente per aver spacciato oltre un chilo di cocaina nel Mendrisiotto.

Nei loro confronti è stata inoltre ordinata l'espulsione dalla Svizzera per 10 anni (per due di loro) e per 8 anni per l'altro.