Scontro tra un furgone e un'auto

MONTE CARASSO - Un incidente della circolazione è avvenuto attorno alle 17.15 lungo la strada cantonale a Monte Carasso, in zona ex Birreria.

Stando alle prime informazioni, una Peugeot immatricolata in Ticino, che circolava verso Bellinzona, per motivi da stabilire, è entrata in collisione con un furgone che circolava in direzione di Gudo.

A causa dell’impatto o donna è rimasta intrappolata tra le lamiere ed è stata estratta dai pompieri di Bellinzona con la pinza idraulica “Libervit”. Le sue condizioni non dovrebbero comunque destare particolari preoccupazioni, stando a Rescue Media.

Sul posto anche la Croce Verde di Bellinzona e la polizia.

FVR M. Franjo