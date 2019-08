Scontro tra un'auto e un furgone a Molino Nuovo

LUGANO - Sarebbe di tre persone contuse il bilancio di un incidente avvenuto attorno alle 15.15 all'incrocio di Molino Nuovo, a Lugano.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, una Ford immatricolata in Ticino che da via Trevano si è immessa in via Zurigo ha centrato il furgone VW che si trovava in prossimità dei semafori.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure ai feriti, i pompieri cittadini, la Polizia cantonale e comunale.

Rescue Media