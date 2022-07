Addio vecchia pista: quanta commozione in Leventina

Un momento atteso – Il primo a essere emozionato è proprio Lombardi, che una volta sceso dal veicolo si mostra con gli occhi lucidi. «Sì, sono commosso – ammette –. Non è qualcosa che ho fatto a cuor leggero. D'altra parte non si potevano più fare investimenti in questo impianto, da tempo sappiamo che la vecchia Valascia va abbattuta per questioni legate alla sicurezza, ricordiamo che questa zona è stata definita a rischio valanghe. E poi questa operazione è importante anche per potere ricevere i sussidi per la nuova pista».