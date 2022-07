Acqua come fonte di calore: potrebbe farci diminuire dell’80% le emissioni di CO2

Le case che sfruttano l’acqua per riscaldarsi in Ticino sono circa un migliaio. Di queste, solo 130 sono state costruite in prossimità di un lago, che non è il solo metodo in cui si può utilizzare una termopompa. Anche le acque del sottosuolo, come le falde acquifere, possono essere utilizzate per riscaldare o raffreddare l’abitazione. «Attualmente sono 758 le case che utilizzano l’acqua di falda per termoregolarsi in Ticino» ha spiegato Sandro Pitozzi, capo dell’Ufficio dell’Energia. Negli ultimi anni la richiesta di questo tipo di sistema di riscaldamento è aumentata gradualmente, principalmente in seguito dell’introduzione di sussidi per convertire il proprio riscaldamento a combustibili fossili in pompe di calore.