Un decesso e altre 547 infezioni in Ticino

BELLINZONA - Il giorno dopo la revoca da parte del Consiglio federale delle ultime restrizioni legate alla pandemia, rimangono stabili (tendenti al ribasso) i numeri ticinesi riguardanti il Covid-19. Dopo gli 825 contagi segnalati ieri, sono infatti 547 le infezioni riportate oggi nel consueto bollettino dell'Ufficio del medico cantonale sulla diffusione del virus. È quindi da oltre una settimana che nelle 24 ore non vengono superati i mille contagi in Ticino (erano stati 1'277 lo scorso mercoledì 23 marzo).

In ospedale - Dopo che ieri erano state segnalate tre vittime, anche oggi si registra un nuovo decesso da imputare al virus. La persona morta era residente di una casa per anziani ticinese. Il computo totale dei decessi sale quindi a 1'158. Sale invece di un'unità - da 112 a 113 - il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali ticinesi. Di loro, cinque si trovano in terapia intensiva (+1).

Covid-19 nelle case per anziani - Nelle case per anziani i nuovi positivi sono solo quattro. Attualmente si contano 120 malati di Covid-19 (-31) in 23 strutture ticinesi, come fa sapere l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI). Nelle ultime ventiquattro ore, 33 residenti sono inoltre stati dichiarati guariti, mentre - come detto sopra - uno è deceduto a causa del Covid-19 (tre i morti per altre cause).

Il vaccino - Stando ai dati di martedì 29 marzo, il 72,3% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato. Il 46,3% ha ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 79% tra gli over65.