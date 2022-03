Già 18 rifugiati hanno trovato casa

BALERNA - Nel corso delle ultime due settimane, già 18 profughi ucraini hanno trovato una sistemazione a Balerna.

Il Comune ha messo a disposizione 6 appartamenti presso il Centro degli Anziani, altri 3 sono stati concessi dalla Parrocchia di San Vittore e ulteriori appartamenti offerti da privati cittadini saranno presto occupati. Grazie alla generosità della popolazione e al sostegno logistico della locale sezione scout, è stato possibile arredare tutti gli spazi in pochissimi giorni.

In attesa degli aiuti federali e cantonali, il Comune ha dato immediato sostegno alle famiglie ucraine fornendo loro delle tessere per l’acquisto di generi di prima necessità presso la locale Cooperativa popolare. Particolarmente apprezzato è stato anche il contributo fornito da cittadine ucraine domiciliate a Balerna, che hanno collaborato per le traduzioni e per una prima assistenza.

Nelle scuole comunali è già stato possibile dare avvio alla scolarizzazione di 5 allievi, grazie anche al mandato conferito dal Municipio ad una cittadina ucraina per agevolare l’inserimento nelle classi e il contatto con le famiglie.