Il pronto soccorso si amplia

LUGANO - La Clinica Luganese potenzia il Pronto soccorso dopo la pandemia. Da lunedì a Moncucco entreranno in funzione nuovi spazi, più grandi e funzionali, si legge in un comunicato odierno. L'accesso alla nuova struttura è stato inoltre spostato sul retro dell'ospedale, in modo da gestire meglio l'afflusso di pazienti.

Per la clinica si tratta di «un nuovo importante traguardo» nelle cure d'urgenza, messe a dura prova con l'arrivo del Covid. La Moncucco è stata per lungo tempo il centro principale in Ticino per il ricovero dei pazienti positivi: e anche se delle «valutazioni in merito alla possibilità di ampliare e perfezionare gli spazi» erano emerse già prima, la pandemia «non ha potuto che confermare e rafforzare la necessità di dotarci di una struttura più grande» ha spiegato il direttore Christian Camponovo.

«La presenza dei nuovissimi box visita, isolati acusticamente tra loro, permette una migliore gestione degli ammalati e garantisce a tutti un elevato rispetto della privacy del paziente» ha aggiunto il primario Romano Mauri. «Grazie alla creazione dei nuovi spazi siamo riusciti anche a realizzare una più ampia “sala REA”, destinata alla presa a carico dei pazienti più gravi che, grazie anche alla buona collaborazione instaurata con la Croce Verde di Lugano, afferiscono al nostro Pronto soccorso con frequenza sempre maggiore».