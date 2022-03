«Basta business, il carnevale torni alle sue origini»

BELLINZONA - Ha ancora senso l'organizzazione di un Carnevale «militarizzato» che fa perdere il significato più profondo di questa festa? È questa la domanda chiave che I Verdi di Bellinzona rivolgono al Municipio della Capitale dopo «l'ottimo successo» fatto registrare la scorsa settimana dal Rababar, il carnevale organizzato nei locali pubblici della Turrita.

Nello specifico Ronnie David e Giulia Petralli fanno notare come molti cittadini «abbiano espresso molto apprezzamento» per il ritorno di una città aperta senza tendine sovraffollate e senza barriere. «Il Carnevale - precisano i due rappresentanti ecologisti - ha preso negli scorsi anni una piega che l'ha snaturato da evento popolare a evento commerciale, andando a perdere il suo significato più profondo». Per questo in molti auspicano il ritorno a un «carnevale maggiormente autentico» e «meno improntato sul «mero business».

Naturalmente per una festa del genere - con molta folla e un importante consumo di alcolici (vedi qui) - va garantita una sicurezza adeguata. «Le risse e i classici alterchi non sono mancati nemmeno durante il rababar», ricordano i Verdi, precisando però che questi fatti si verificavano sistematicamente anche nelle edizioni blindate.