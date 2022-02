L'odio in rete dilaga, segui il live

ROVIO - Non sembrano esserci più confini per l'odio nella grande rete. Odio che dilaga sui social, sui blog. Ovunque. E sempre più persone vengono prese di mira. Anche per questo la consigliera nazionale Greta Gysin ha di recente prodotto tre interpellanze e un postulato. Quest'ultimo è stato preso in considerazione dal Consiglio federale. Ma cosa si potrà fare nel concreto?

Ne parliamo direttamente con Greta Gysin, ospite su Piazza Ticino. Con lei anche Alessandro Trivilini, specialista in nuove tecnologie.

