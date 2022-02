Celebra l'amore, ma non piace a tutti

SONDAGGIO

Caricamento in corso ...

San Valentino per te è... Una festa che celebra l'amore Un modo come un altro per fare festa Una trovata commerciale Un qualcosa a cui non riesco a dare un senso Non so / altro Oggi festeggerai? Ovviamente Non ho nulla per cui festeggiare Non lo so ancora Non mi interessa / altro [{"keyQ":"q_bk6hj8"},{"keyQ":"q_47d9os"}] Vota Risultati

San Valentino per te è... Una festa che celebra l'amore 20% (81 voti) 20% Un modo come un altro per fare festa 9% (37 voti) 9% Una trovata commerciale 52% (208 voti) 52% Un qualcosa a cui non riesco a dare un senso 16% (63 voti) 16% Non so / altro 3% (13 voti) 3% Oggi festeggerai? Ovviamente 22% (87 voti) 22% Non ho nulla per cui festeggiare 21% (86 voti) 21% Non lo so ancora 7% (30 voti) 7% Non mi interessa / altro 50% (199 voti) 50% Partecipa

Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.

{"id_object_types":10,"id_contents":1565855,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1319730","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_bk6hj8":{"a":{"a_9hm98c":"Una festa che celebra l'amore","a_cl4bgh":"Un modo come un altro per fare festa","a_umd1y":"Una trovata commerciale","a_p8b72d":"Un qualcosa a cui non riesco a dare un senso ","a_cvi585":"Non so / altro"},"q":"San Valentino per te è...","t":"0"},"q_47d9os":{"a":{"a_9hm98c":"Ovviamente ","a_y47f4r8":"Non ho nulla per cui festeggiare","a_iiyi8":"Non lo so ancora","a_iefhm9":"Non mi interessa / altro"},"q":"Oggi festeggerai?","t":"0"}}}