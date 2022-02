Calano i contagi in Ticino: 756 tamponi positivi nelle ultime 24 ore

BELLINZONA - Sono 756 le persone risultate positive ad un tampone Covid nelle ultime 24 ore in Ticino.

Numeri in calo rispetto a quelli degli scorsi giorni: ieri erano stati 993, l'altro ieri 1'008 e mercoledì 1'498. Purtroppo è stato registrato però un nuovo decesso, con il totale cumulativo che è ora di 1'104.

Nelle strutture ospedaliere si contano 162 pazienti Covid, tre in meno rispetto a ieri. Di questi, 10 (quattro in meno di ieri) occupano i letti di terapia intensiva.

La campagna di vaccinazione - Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, in Ticino al 71,7% della popolazione sono state somministrate almeno due dosi (dato aggiornato a ieri, 04 febbraio). Il 43,6% dei vaccinati ha inoltre ricevuto anche il richiamo (la percentuale è del 77,5% tra gli over 65 vaccinati). In totale, nel nostro cantone sono state somministrate 660'254 dosi.



Tio.ch/20 Minuti