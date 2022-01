Da Berna più aiuti contro l’inquinamento fonico

BELLINZONA - La Confederazione, rappresentata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ha deciso di aumentare di 1'750'000 franchi i contributi versati al Cantone Ticino nell’ambito delle misure di protezione contro il rumore e l’isolamento acustico. Gli sforzi intrapresi dal Cantone per ridurre l’inquinamento fonico stradale sono stati ritenuti «esemplari» dall’autorità federale, spiega in una nota il Dipartimento del territorio, considerato come i lavori svolti finora nella lotta contro il rumore siano a buon punto.

Grazie al contributo maggiorato di 1,75 milioni di franchi, si potrà quindi continuerà con l’obiettivo programmatico 2016-2022, finanziando in particolare misure di riduzione del rumore alla fonte, per esempio la posa di pavimentazioni fonoassorbenti sulle strade cantonali e comunali, in modo da ottenere una riduzione dell’inquinamento fonico e del numero di persone esposte al rumore provocato dal traffico stradale.

Circa 25% della popolazione è infatti esposto a immissioni foniche eccessive, riconducibili al traffico stradale, superiori ai valori limite stabiliti dall’Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (OIF). Immissioni foniche oltre i limiti possono avere un impatto negativo sulla salute mentale e fisica della popolazione, ma anche causare una riduzione del valore degli immobili nelle vicinanze delle fonti di rumore.