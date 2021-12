Il Covid rovina i piani al Casinò di Campione

CAMPIONE D'ITALIA - Troppi contagi Per questo il Casinò di Campione ha deciso di rinviare la data di inaugurazione. Non più il 31 dicembre quindi, come anticipa La Regione, ma in data da convenire.

«La macchina è pronta, ma se il circuito è pieno d’acqua, la Formula 1 non parte», ha spiegato con una metafora sportiva l’Ad della società di gestione del Casinò di Campione d’Italia, Marco Ambrosini.

Si partirà, come annunciato, a ranghi ridotti rispetto al passato: 174 dipendenti assunti con contratto di diritto privato, tra cui 84 croupier (di cui 20 a tempo parziale) e 66 impiegati (di cui 13 part time). La società di gestione del Casinò ha fatto sapere che poi il numero di dipendenti potrà aumentare.

tipress