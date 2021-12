Nessun decesso, ma altri 747 contagi in Ticino

BELLINZONA - Continuano a rimanere alti i numeri relativi alle infezioni da Covid-19 in Ticino, dove la variante Omicron è già diventata quella dominante. E proprio la mutazione scoperta per la prima volta in Sudafrica ha fatto impennare come non mai il numero dei contagi. E il giorno dopo il record registrato ieri (592 casi) oggi è di nuovo tempo di aggiornarlo. E pure di molto. Il bollettino emanato dall'Ufficio del medico cantonale segnala infatti 747 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.



Più di cento pazienti in ospedale - Dopo i due decessi di ieri, oggi fortunatamente non si segnalano nuove vittime da imputare al virus. Il computo totale dei decessi resta quindi a 1'039. Nelle strutture sanitarie ticinesi le persone ospedalizzate sono attualmente 103 (+4 rispetto a ieri). Quattordici di loro si trovano in terapia intensiva (=).



Il virus tra i banchi - Nel giorno in cui iniziano le vacanze di Natale, nel nostro cantone non si contano nuove quarantene di classe. I confinamenti in atto (la lista completa è consultabile sul sito del Decs) sono attualmente 45. In Ticino, lo ricordiamo, si contano complessivamente 416 sezioni di scuola dell'infanzia, 816 di scuola elementare, 624 di scuola media, 249 di scuola media superiore e 910 nelle scuole professionali cantonali.

Oltre il 70% dei ticinesi completamente vaccinato - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a giovedì 23 dicembre, riportano che il 70.3% della popolazione ticinese è ora vaccinato con due dosi (oppure persone guarite dal Covid-19 e vaccinate con una sola dose). Il 22,2% di questi - percentuale che sale al 62.7% tra gli over-65 - ha già effettuato il booster. In totale sono 575'283 le dosi finora somministrate nel nostro cantone.

