Covid in Ticino: altri sette contagi nelle case anziani

BELLINZONA - Sono 65 i ticinesi risultati positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 36. Lo riferisce l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno bollettino epidemiologico. Non si registrano nuovi decessi, fermi ormai dal 6 di ottobre.

In ospedale - Si contano due nuove dimissioni tra i contagiati nei nosocomi ticinesi. I pazienti Covid ricoverati scendono dunque a otto in tutto. Due di loro si trovano nel reparto di terapia intensiva, come ieri.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a martedì, riportano che 236'724 persone, ovvero il 67,4% della popolazione, sono completamente vaccinate (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose), mentre sono 475'231 le dosi finora somministrate.

Tra i banchi - Non si registrano nuove quarantene di classe, riferisce il Decs. Quelle attualmente in confinamento sono tre in tutto: Una classe della scuola media di Agno, una della scuola elementare di Ponte Capriasca-Origlio e una della scuola elementare di Arbedo.

In casa anziani - Casi in salita anche tra i residenti di casa anziani. I positivi sono ora nove in tutto, con sette nuovi casi rispetto a ieri. Le case anziani toccate sono tre, una in pìù rispetto a ieri.



Tio/20minuti



