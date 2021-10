Esercenti delusi: «Quella fattura poteva essere ancora abbassata»

LUGANO - Una fattura, anche se non si tratta di cifre astronomiche, può gettare nello sconforto chi già è in difficoltà da tempo. Come quella recapitata di recente ai ristoratori che comprende le tasse sulla vendita di alcolici e per il promovimento turistico. A seconda delle dimensioni del locale, la cifra complessiva da sborsare è oscillante. Ma solitamente supera i 1.000 franchi. «Nel 2020 – sostiene un esercente del Luganese –, vista la pandemia in corso, ci erano venuti incontro. E c'era stato uno sconto del 25%. Quest'anno no. Eppure i problemi legati alla pandemia ci sono ancora. Per i primi quattro mesi del 2021 non abbiamo lavorato. E ora col Certificato Covid abbiamo perso tanta clientela».

«Di disagi ne abbiamo ancora» – Alcuni ristoratori delusi negli scorsi giorni avrebbero chiesto delucidazioni al Servizio autorizzazioni commercio e giochi della Polizia Cantonale. «È una questione più simbolica che altro – dice una ristoratrice del Locarnese –. Mille franchi non ci cambiano la vita. Vedere però che arriva la fattura piena, come se di disagi non ne avessimo più, fa male al cuore. Tutti pensano che in estate abbiamo fatto affaroni. Per alcuni forse è stato così. Ma di certo non per tutti. Ci sono state diverse giornate di pioggia che non hanno invogliato la gente ad andare al ristorante. E poi conta molto anche la posizione in cui un locale si trova».

«D'accordo con chi reclama, però...» – Massimo Suter, presidente di GastroTicino, è trasparente. E fa una riflessione a 360 gradi. «Sono completamente d'accordo con chi reclama. Anche se bisogna riconoscere che non si tratta di una somma così importante da rischiare di mettere in pericolo un'attività. Più che altro un nuovo sconto avrebbe rappresentato un segnale di vicinanza alla categoria». Segnale che non è arrivato. «L'anno scorso comunque le cose erano un pochino diverse. C'erano forse più difficoltà e incognite».

Come in un minilockdown? – Da quando però è stato introdotto l'obbligo di Certificato Covid non si può certo dire che gli affari vadano a gonfie vele per chi ha un esercizio. «Guadagnavo di più coi sostegni pubblici nei periodi in cui si doveva stare chiusi rispetto a ora», racconta l'esercente del Luganese. Suter non è d'accordo: «Non metto in dubbio che alcuni siano nei guai. Ma c'è anche chi sta andando piuttosto bene».

«Nelle prossime settimane capiremo davvero il peso del Certificato Covid» – Il presidente di GastroTicino qualche giorno fa aveva avanzato l'ipotesi di creare degli spazi per non vaccinati all'interno dei locali. «La proposta – ricorda il presidente di GastroTicino – è ancora lì suo tavolo. È chiaro che bisognerebbe davvero essere rigidi. Per capire se il Certificato Covid porterà davvero effetti economicamente nefasti bisogna aspettare ancora qualche settimana. Adesso a mezzogiorno, durante le belle giornate, si può ancora consumare all'aperto. Vedo difficoltà con gli eventi. Soprattutto considerando che ora il tampone è a pagamento. Se si organizza una festa con 20 persone, il rischio che non ci siano vaccinati c'è».