A Morbio Superiore la Posta va in biblioteca

BREGGIA - Novità per la clientela di Morbio Superiore (Comune di Breggia) a partire dall’autunno: i servizi postali verranno offerti grazie alla collaborazione con l’autorità comunale, negli spazi della biblioteca comunale. Come molte altre realtà, anche la filiale della Posta di Morbio Superiore registra da tempo un calo significativo del volume delle transazioni e per questo si è resa necessaria la ricerca di una forma di esercizio alternativa.

La nuova sede offrirà in pratica l’intera paletta dei servizi postali, e questo a pochi metri dalla filiale attuale: sempre in Via Ala Pòsta, ma dal numero civico 1 al numero civico 2. I collaboratori della biblioteca comunale metteranno a disposizione le loro nuove competenze il lunedì, martedì e giovedì, dalle 7.30 alle 10.30, mentre il mercoledì e il venerdì, dalle 16.00 alle 19.00.