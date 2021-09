Ecco dove ci si può vaccinare nei prossimi giorni

BELLINZONA - È un Dipartimento della Sanità e della Socialità (Dss) molto soddisfatto quello che oggi ha ricordato le nove ulteriori (e ultime) tappe che toccherà il bus itinerante per portare la vaccinazione sempre più vicina ai ticinesi. Nello specifico il mezzo sarà posteggiato in alcune località del Luganese e infine raggiungerà le Valli del Sopraceneri (vedi il programma nel box).

«Successo on the road» - Ma la soddisfazione del Cantone deriva dalle passate tappe, che hanno riscontrato una buonissima adesione. «Questa offerta senza appuntamento sta riscuotendo un ottimo successo. In 20 tappe sono infatti già oltre 2'700 le somministrazioni avvenute», sottolineano il Dss e il Di, ricordando che nel mese d'ottobre la vaccinazione itinerante ritornerà nelle stesse località per effettuare le seconde dosi.

Il programma della vaccinazione «on the road»

20 settembre: Scuola Elementare Novaggio (12.00 – 19.00)

21 settembre: Migros Agno (11.00 – 18.00)

22 settembre: Via alla Fabbrica Bioggio (12.00 – 19.00)

23 settembre: Migros Taverne (12.00 – 19.00)

24 settembre: Campus USI Lugano (11.00 – 18.00)

25 settembre: Campus USI/SUPSI Viganello (10.00 – 17.00)

26 settembre: Piazzale Motta Airolo (12.00 – 19.00)

27 settembre: Ex Casa comunale Aquila (12.00 – 19.00)

28 settembre: Piazza comunale ex UBS Biasca (12.00 – 19.00)



Anche in dieci farmacie - Anche la vaccinazione in farmacia si è confermata essere una modalità molto apprezzata in Ticino. Sabato 25 settembre saranno dieci le farmacie sparse sul territorio cantonale che offriranno la possibilità di vaccinarsi. «Per sfruttare questa opportunità - ricorda il Cantone - è necessario prendere contatto direttamente con la farmacia per verificare la disponibilità. Il numero di dosi a disposizione è infatti limitato».

Le farmacie che offriranno la vaccinazione il 25 settembre: Mendrisiotto: Farmacia Dr. Camponovo (Balerna), Farmacia Chiesa SA (Chiasso) Luganese: Farmacia Nobile (Tesserete), Farmacia Centrale Küng (Lugano), Farmacia Ticinese (Lugano), Farmacia Rosi (Gravesano), Farmacia di Caslano. Bellinzonese: Farmacia delle Semine SA (Bellinzona), Farmacia Serravalel SA (Malvaglia). Locarnese: Farmacia Amavita Realini (Losone).

Il Centro di Giubiasco è sempre aperto - Continua naturalmente a essere possibile vaccinarsi al Centro cantonale di Giubiasco prendendo appuntamento tramite la piattaforma online. «Per le persone con 16 o più anni - ricorda il Cantone - è inoltre possibile vaccinarsi anche in modalità "walk-in", ovvero senza bisogno di fissare un appuntamento in anticipo. In quest’ultimo caso è però necessario prevedere dei tempi di attesa in base all’affluenza».