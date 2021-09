«Una scuola dall'alto valore sociale per tutta la popolazione»

LUGANO - Si è svolta sabato 11 settembre a Porza la cerimonia ufficiale - alla presenza del Direttore del Decs Manuele Bertoli e del Municipale della Città Roberto Badaracco - per l'inaugurazione della nuova Scuola Media Parsifal che (già dallo scorso mese d'aprile) accoglie i suoi oltre 160 allievi in una nuova sede più grande rispetto alla precedente di Sorengo. «È un momento di storica importanza per la Fondazione San Benedetto», ha precisato il presidente Luca Botturi. «Questa nuova scuola rappresenta l’unificazione dell’attività didattica delle sue tre scuole parificate in un’unica sede nel Nuovo Quartiere Cornaredo. Un progetto iniziato nel 2019».

Il nuovo edificio della scuola Media Parsifal accoglie otto aule di classe cinque aule speciali, un’aula magna polifunzionale, una biblioteca con sala di lettura e un’ampia palestra dotata di moderne attrezzature sportive. All’esterno trovano spazio un campo di calcetto e un parco giochi per la scuola dell’infanzia. Diversi sono gli spazi modulari per lavori a piccolo gruppo, e tutta la scuola è dotata di Wi-Fi e dotata d'impianti audiovisivi di ultima generazione nelle aule, che si affiancano alle tradizionali lavagne. «Crediamo che una scuola così abbia un valore sociale e sia un fattore positivo per la popolazione, non solo per chi la frequenta. Una scuola aperta a tutti che propone un cammino educativo fondato sulla centralità e unicità della persona, la positività del mondo e l’apertura all’incontro», ha commentato Luca Botturi.

Un piccolo gioiellino completato dal gruppo di lavoro di Artisa - seguito dall’architetto Saurwein, dall’ingegner Solcà e assistito dalla società d’ingegneria Evolve - nei tempi previsti nonostante le enormi difficoltà provocate dalla pandemia. Ovviamente soddisfatto il direttore della Parsifal Eugenio Bonetti. «Quest'oggi viene confermato l’impegno dell’istituto e di tutto il corpo docente per offrire e garantire un servizio sempre più di valore alla comunità. Consapevoli - ha precisato - che l’età della scuola media segna un momento di grande passaggio per gli allievi, che entrano bambini ed escono ragazzi, e che vanno accompagnati verso quello che sarà il loro futuro di studi e professionale».

Durante la cerimonia l'edificio è stato inoltre attestato come prima scuola media privata certificata Minergie P in Ticino. La giornata di festeggiamenti si è poi conclusa nel pomeriggio con la celebrazione della Messa da parte del Vescovo Valerio Lazzari nel cortile del nuovo campus alla presenza di oltre 400 persone.

Fondazione San Benedetto