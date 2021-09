In calo l'interesse per gli insetti commestibili

LUGANO - Cavallette, grilli, larve. Sono animali dall'aspetto poco appetitoso, che però da alcuni anni sono arrivati anche sui piatti dei ticinesi. Era l'agosto del 2017, quando sugli scaffali di alcune filiali Coop del nostro cantone sono infatti comparsi i primi prodotti a base d'insetti: si trattava di hamburger e polpette. Poi l'assortimento è stato man mano ampliato. E nell'autunno del 2018 anche Migros ha seguito il trend.

Ma sembra che gli insetti stiano perdendo appeal. E presto i primi prodotti spariranno dai negozi. È quanto ci fanno sapere da Migros, dove al momento sotto la linea Mi Bugs sono in vendita cavallette, grilli e larve di tenebrione. Articoli, questi tre, che ora saranno disponibili soltanto ancora fino a esaurimento delle scorte, come ci dice Luca Corti, responsabile del servizio comunicazione per il Ticino. E aggiunge: «Non si esclude la possibilità di proporre in futuro nuovi prodotti, magari elaborati con farine di insetti».

La Svizzera «non è pronta» - «Analizzando i dati di vendita, dobbiamo ammettere che mediamente dal lancio nell'ottobre 2018 della nuova linea Mi Bugs, dopo un iniziale entusiasmo dato dalla novità, la vendita di insetti in Migros Ticino ha subito un graduale rallentamento» afferma Corti, che fornisce anche una possibile spiegazione: «Probabilmente in Svizzera, a differenza di altri paesi, non si è ancora davvero pronti a un tale cambiamento culturale».

Nel frattempo nelle filiali Migros Ticino il prodotto che va per la maggiore è la confezione da quindici grammi di cavallette essiccate. Seguono i grilli e le larve di tenebrione.

«Prodotti di nicchia» - Da Coop la vendita di prodotti a base di insetti è costante. «Siamo soddisfatti, dalla nostra clientela riceviamo riscontri positivi» commenta la portavoce Melanie Grüter, sottolineando che «è comunque evidente che sono prodotti di nicchia». Sono apprezzati soprattutto dai clienti «che dimostrano interesse verso un'alimentazione orientata al futuro e che assaggiano volentieri cibi nuovi e insoliti».

Dal lancio, avvenuto nel 2017, sul fronte degli insetti Coop ha costantemente ampliato l'assortimento, che attualmente comprende i seguenti articoli: il burger, due snack misti diversi con larve della farina e grilli, e tre snack a base di insetti Essento.