Inaugurato anche il Campus SUPSI momò

MENDRISIO - La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e la Città di Mendrisio hanno inaugurato il Campus universitario di Mendrisio con una cerimonia ufficiale tenutasi oggi nello stabile situato in Via Catenazzi 23.

«Il Campus di Mendrisio è frutto del lavoro, della competenza e della tenacia di moltissime persone e dell’ottimale collaborazione con Cantone e Municipio durante tutto l’iter progettuale sull’arco di quasi 15 anni», ha dichiarato il direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni. Il presidente del Consiglio della SUPSI, Alberto Petruzzella, ha parlato di «luoghi pensati per l'insegnamento e la ricerca» per «studenti, ricercatori e docenti» che vi possono «studiare e lavorare». Per il sindaco, Samuele Cavadini, «Mendrisio ha la possibilità di consolidare la sua giovane vocazione di città universitaria iniziata nel 1996 con l’arrivo dell’Accademia di architettura».

Il Campus universitario SUPSI di Mendrisio si trova in prossimità della stazione ferroviaria, sui terreni di proprietà della Città di Mendrisio. La nuova sede, attiva da febbraio 2021, accoglie il Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) con i suoi 5 corsi di laurea Bachelor in Architettura, Architettura d’interni, Comunicazione visiva, Conservazione e Ingegneria civile, e con i suoi due Master in Interaction Design e Conservazione e restauro. A questi si aggiungono le cinque unità che si occupano di formazione continua, ricerca applicata e prestazioni di servizio: l’Istituto materiali e costruzioni, l’Istituto scienze della Terra, l’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito, il Laboratorio cultura visiva e il Laboratorio microbiologia applicata. La struttura è provvista inoltre di diversi spazi comuni, di un polo biblio-documentale, di una materioteca, della citata Sala polivalente, di una mensa e accoglie circa 270 collaboratori, 500 studenti nella Formazione di base e oltre 700 studenti all’anno nella Formazione continua.

Ti-Press (Alessandro Crinari)