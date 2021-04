Oltre 3'600 persone in vetta al Brè per Pasqua

LUGANO - Complice il turismo d'oltre San Gottardo che si è riversato in Ticino e anche il bel tempo, durante il recente weekend pasquale la funicolare del Monte Brè a Lugano ha registrato un boom di passeggeri. Tra Venerdì Santo e il Lunedì di Pasqua sono infatti 3'646 le persone che hanno raggiunto la vetta. Si tratta di un aumento del 17% rispetto al 2019 e del 31% rispetto al 2018 (mancano i dati relativi al 2020, in quanto l'impianto era chiuso per Covid-19).

Ottimismo per il futuro - Con l’apertura delle terrazze e l’annessa possibilità di gustare direttamente in vetta alcuni piatti tipici della cucina ticinese, la società torna a guardare al futuro con un rigenerato entusiasmo. «Questo ottimo inizio primaverile fa ben sperare anche per il proseguo della stagione» si legge in una nota. Tra i vari ristoranti, è di nuovo operativa la terrazza dell’Osteria Funicolare e da venerdì 23 aprile (data prevista per la riapertura) si aggiungerà anche il Ristorante Vetta, per arricchire e completare l’esperienza di tutti i visitatori.

Le misure anti-Covid - Continuano l’impegno e le precauzioni per poter garantire ai passeggeri di viaggiare in tutta sicurezza. Oltre alla mascherina obbligatoria sulla funicolare e alle fermate, le cabine vengono occupate solamente per i due terzi e i finestrini tenuti aperti per il ricambio dell’aria. Non da ultimo, nei momenti di sosta, il personale è istruito per procedere alla disinfezione degli ambienti e delle vetture.

Funicolare Monte Brè