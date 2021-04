Il Teatro Sociale è pronto a ripartire

BELLINZONA - Cinema, teatri e sale per concerti potranno tornare a ospitare eventi culturali: dal prossimo lunedì 19 aprile saranno infatti nuovamente consentite manifestazioni in presenza di pubblico, seppure con limitazioni. Lo ha annunciato oggi il Consiglio federale.

Della decisione si rallegra, tra gli altri, il Teatro Sociale di Bellinzona: «La programmazione sarà ripresa al più presto, in ogni caso entro la fine di aprile» fa sapere per mezzo di un comunicato. «Dovremo purtroppo annullare alcuni spettacoli ancora previsti per maggio, ma ne potremo programmare altri che attualmente non sono previsti».

Informazioni dettagliate sulla nuova programmazione saranno rese note all'inizio della prossima settimana.