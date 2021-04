36 nuovi casi e due vittime del Covid-19 in Ticino

BELLINZONA - Sono 36 le persone risultate positive al test PCR contro il coronavirus che vi si sono sottoposte nel Lunedì dell'Angelo. Nuovi casi che si aggiungono ai 23 annunciati ieri. L'Ufficio del medico cantonale riferisce pure di due nuove vittime, dopo cinque giorni senza decessi legati al Covid-19.

Un contagio è stato registrato (nelle ultime 72 ore) in una casa anziani ticinese. L'ospite è risultato positivo a un test rapido, fa sapere ADiCASI (Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana). L'indagine ambientale sui suoi contatti (circa 30 persone) ha dato esito negativo per tutti. Per questo si spera a un "falso positivo" e il residente è stato ospedalizzato e sottoposto a test PCR.

Le strutture ospedaliere hanno accolto 10 nuovi pazienti, mentre ne sono stati dimessi 2. Nei nosocomi del nostro cantone, sono attualmente 100 le persone ricoverate con il coronavirus. 15 di loro nel reparto di terapia intensiva. Sette giorni fa erano rispettivamente 83 e 9. La settimana prima 69 e 6.



Da inizio pandemia, oltre un anno fa, in Ticino sono state confermate in laboratorio 30'630 infezioni da SARS-CoV-2. 977 persone hanno perso la vita.

Il DECS, dal canto suo, non riferisce di nuove quarantene di classe.

Tio/20minuti