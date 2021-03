Nasce il “Premio Mulino Maroggia”

MAROGGIA - Esattamente quattro mesi fa lo storico Mulino di Maroggia è stato distrutto da un violentissimo rogo che ha divorato una realtà storica e un centro di produzione importantissimo per il territorio. Un disastro che ha visto nascere iniziative spontanee a supporto di tutta l’azienda e della famiglia Fontana, che da subito ha dichiarato di voler ricostruire lo stabilimento, anche se ci vorranno anni prima che un nuovo Mulino risorga dalle ceneri.

A un mese dal rogo e giusto un paio di settimane prima di Natale 2020 una di queste belle iniziative ha preso la forma di un prezioso libricino: “L’ingrediente segreto”. La storia, nata dalla fantasia di Matteo Cavadini per deliziare le serate dei propri figli prima di andare a letto, è stata trasformata in illustrazioni dall’abile mano di Diego Cinquegrana e messa in pagina grazie alla creatività dei grafici di Aimaproject SA di Stabio. Il libro prende forma con Diego Bernasconi e diventa realtà grazie a Paola Moretti Benestante ed è stato realizzato grazie al sostegno del Lions Club Lugano Ceresio e il Comune di Castel San Pietro, che hanno contribuito a finanziare una parte dei costi di produzione.

Il libro è stato donato al reparto di pediatria dell’Ospedale Civico di Lugano ed è arrivato fino a Basilea, Berna, Zurigo e ha oltrepassato i confini per atterrare in Argentina, California e persino a Dubai!

Un grande successo che ha portato a diverse ristampe dopo le prime 300 copie. I pezzi stampati sono arrivati a quota 700. Il ricavato della vendita del libro (del quale si riesca a reperire ancora qualche copia) confluirà nella raccolta fondi a supporto del Mulino di Maroggia, che ha deciso di destinare l’intero importo di 5’500 franchi al “Premio Mulino Maroggia”, istituito dall’associazione Lions Club Lugano Ceresio in accordo con la Direzione del Mulino Maroggia. Il premio verrà assegnato agli apprendisti più meritevoli diplomati ogni anno nel ramo gastronomico.

Su proposta della Direzione della Scuola Professionale di Trevano, verranno premiati una/un apprendista diplomato per ognuno dei settori: Panettieri / Pasticceri, Cuochi e Macellai. Il premio consisterà in un diploma nominale ed una somma di denaro stabilita di anno in anno dal Comitato del Lions Club Lugano Ceresio.