Già più di mille over-75 hanno riservato la vaccinazione

BELLINZONA - È subito partita a razzo la campagna di vaccinazione valida per gli over-75 in Ticino lanciata ieri in conferenza stampa: in meno di 24 ore sono infatti già un migliaio gli appuntamenti - fissati tramite il sito www.ti.ch/vaccinazione - riservati presso il nuovo centro cantonale di Giubiasco che sarà inaugurato il prossimo 3 marzo.

Duecento persone al giorno - Questo, secondo il Dss, è un segnale «molto positivo» che dimostra come «l’interesse e l’adesione alla campagna vaccinale di questa fascia della popolazione siano particolarmente elevate». Le vaccinazioni, come detto, inizieranno mercoledì 3 marzo e il Cantone prevede di accogliere circa duecento persone al giorno. Le dosi utilizzate - precisa il Dss - saranno quelle di Pfizer-BioNTech e fanno parte del rifornimento che è già stato confermato al Cantone (dosi di richiamo comprese).

Stop alle riservazioni - La scarsa disponibilità dei vaccini Pfizer e Moderna costringe però le autorità cantonali a mettere in stand-by gli appuntamenti: «La loro assegnazione si ferma nell’attesa della conferma della prossima fornitura: man mano che le dosi delle prossime settimane verranno confermate, gli appuntamenti riprenderanno a essere fissati».