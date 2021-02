Vaccini “per tutti” a partire da fine maggio (fino a luglio)

Per ora si parla solo di Pfizer e Moderna. Gli altri?

Zanini: «Osservo che a parte Pfizer e Moderna, nessun'altro è omologato in Svizzera. AstraZeneca è stato omologato in alcuni Paesi. Swissmedic in questo momento non ha i presupposti per concederne l'omologazione. È chiaro che perdiamo delle dosi (la Svizzera aveva fatto un contratto di 5,3 milioni di dosi). Il fatto che non sia stato omologato, per me è una buona notizia. AstraZeneca dà un grado di protezione attorno al 60%. I due che abbiamo oggi proteggono al 95%. Se foste al mio posto in questo momento, agli anziani che rischiano di morire, dareste il vaccino di AstraZeneca che protegge al 60%? La domanda è arriverà quando dovremo vaccinare i giovani? Se arriverà in quel momento, noi ai giovani lo offriremo. Io sono perlomeno in dubbio sul fatto che i giovani scelgano un vaccino che protegge meno. Magari sceglieranno di aspettare per avere gli altri vaccini. Ma in questo momento AstraZeneca non mi manca affatto. Sarebbe un dilemma dal punto di vista etico avere un vaccino e decidere se usarlo o meno.

Ritengo che da aprile il problema dell'approvvigionamento non sussisterà più. Noi abbiamo bisogno vaccini oggi. Se arrivassero potremmo usarli subito e bene. Non credo che i tempi tecnici per vaccini non ancora sottoposti alle autorità (come quello russo) potrebbero farci risolvere i nostri problemi».