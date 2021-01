Un pacco di carnevale per aiutare il commercio locale

CHIASSO - Niente cortei e tantomeno capannoni: con la pandemia in Ticino il carnevale 2021 assume una forma diversa. È quanto avviene nel Mendrisiotto, dove oggi il Carnevale Nebiopoli di Chiasso lancia il “Pacco Momò”, un'iniziativa per promuovere e sostenere il commercio locale in questo periodo difficile.

Si tratta di un vero e proprio pacco che contiene, innanzitutto, biglietti d'entrata per tutti i carnevali 2022 del Mendrisiotto, oltre a gadget di tutte le guggen, i gruppi e i carri della regione. E non mancano i prodotti da assaggiare dei fornitori del Nebiopoli, «tutti quei fornitori la cui cifra d'affari è precipitata a causa della pandemia».

Ecco quindi il messaggio principale che questo pacco vuole convogliare: «Sostieni i nostri commerci, i nostri bar e i nostri ristoratori. Sostieni i nostri produttori e fornitori. Se puoi permettertelo, acquista online dai produttori del Nebiopoli. Però non limitari a questo, non perdere l'occasione per contattare una cantina locale e comandare una bottiglia da bere in famiglia, non perdere l'occasione di un caffè o di aiutare il ristoratore vicino a casa che si sta impegnando a sopravvivere con l'asporto».

I pacchi sono 300 e la vendita parte oggi alle 15.30 sul sito www.nebiopoli.ch. Il prezzo è di 60 franchi (+ 8 franchi per la spedizione). Si tratta del prezzo minimo consigliato, ma «nessuno impedisce a chi se lo potrà permettere di effettuare una donazione maggiore». L'utile dell'operazione sarà totalmente donato ai gruppi di carnevale in difficoltà che ne faranno richiesta.

Doppio concorso - Il “Pacco Momò” prevede anche due concorsi. Il primo è legato a un biglietto d'oro che si troverà soltanto in un pacco. Il vincitore riceverà un monopattino elettrico. Per prendere parte al secondo concorso, sarà sufficiente scattare un selfie di carnevale e pubblicarlo sui social taggando il Carnevale Nebiopoli.

Il carnevale con la radio - Quest'anno i festeggiamenti non saranno possibili. Ma sabato 6 febbraio 2021 il Nebiopoli trasmetterà dalle frequenze di Radio Ticino musica di carnevale per una serata interamente dedicata ai bagordi. Ci sarà quindi la possibilità di ballare insieme e festeggiare da casa.

Le proiezioni - E nel frattempo il carnevale marca presenza in centro a Chiasso con le proiezioni sugli edifici di Piazza Indipendenza e della PIazza del Municipio. Un'iniziativa sostenuta da AGE SA e dal Municipio di Chiasso. Anche in questo caso tutti sono invitati a farsi un selfie, «affinché resti indelebile anche in futuro questa iniziativa (sempre nel rispetto del distanziamento sociale ed evitando di uscire di casa inutilmente)».

