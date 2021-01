Negli ospedali ci sono meno di 200 pazienti col coronavirus

BELLINZONA - Dopo che domenica in Ticino il numero dei contagi era sceso a dodici, nelle ultime ventiquattro ore ne sono stati accertati altri 58. È quanto fanno sapere oggi le autorità sanitarie cantonali. Dall'inizio dell'emergenza, nel nostro cantone complessivamente 26'584 persone sono risultate positive al virus.

Sul fronte dei ricoveri, il numero dei pazienti è in calo: attualmente nelle strutture ticinesi sono 195 quelli col Covid-19 (ieri erano 209, l'altro ieri 207). È dall'inizio di novembre che non si scendeva a un livello così basso (il 3 novembre erano 191). Inoltre, rispetto al 4 gennaio (giorno con il numero più alto di persone in ospedale: 388), i ricoverati sono praticamente dimezzati.

Nelle cure intense sono 30 i posti letto occupati (-1 rispetto a ieri, quando erano 31). Per le ultime ventiquattro ore le autorità sanitarie segnalano 4 nuovi ricoveri e 14 pazienti dimessi.

Anche oggi si registrano purtroppo 6 decessi legati al coronavirus. Sinora in Ticino la pandemia ha fatto un totale di 921 vittime.

Sette case per anziani col virus - Anche nelle case per anziani ticinesi i residenti positivi al coronavirus sono in calo: attualmente se ne contano 37 in sette strutture. Nelle ultime ventiquattro ore - lo fa sapere l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI) - sono inoltre due i nuovi contagi. Altri due residenti sono purtroppo deceduti a causa del Covid-19. E ben tredici ospiti di case per anziani sono stati dichiarati guariti (dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Ticino sono 1'322 gli ospiti che hanno superato la malattia).

Due classi e una scuola ancora in quarantena - Nel mondo della scuola non si segnalano nuove quarantena. Attualmente sono ancora in quarantena due classi (una alla scuola elementare di Tesserete e una alle scuole elementari di Bellinzona Nord), oltre alla scuola media di Morbio Inferiore, dove l'intero istituto era passato all'insegnamento a distanza a causa della diffusione della variante inglese del virus.

Chiusi due reparti Covid - Nelle strutture ospedaliere si sta osservando, nel frattempo, a un allentamento della pressione. Alla Clinica Moncucco, per esempio, sono stati chiusi due reparti Covid. Il calo dei contagi è «un segnale rassicurante» afferma il direttore Christian Camponovo, che aggiunge: «Le misure di contenimento sono efficaci». Misure che dovrebbero permettere alle strutture sanitarie di poter gestire i pazienti Covid «senza limitare eccessivamente la capacità di cura dei pazienti “normali”».